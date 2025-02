MEC contatará individualmente estudantes elegíveis ao Pé-de-Meia Licenciaturas

Aprovados no Sisu, Prouni e Fies receberão e-mails, mensagens de texto e notificações sobre os prazos do auxílio financeiro

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que utilizará diferentes canais de comunicação para contatar diretamente os estudantes elegíveis ao auxílio financeiro do Pé-de-Meia Licenciaturas. A iniciativa inclui o envio de e-mails, mensagens de texto (SMS) e notificações push pelo aplicativo GOV.BR, com o objetivo de reforçar as etapas do programa, como cadastramento de currículo e matrícula nas instituições de ensino superior.

Os contatos serão feitos para estudantes aprovados em cursos de licenciatura presenciais por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Para ser elegível ao auxílio, os candidatos precisam ter obtido nota superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A primeira comunicação será direcionada aos estudantes que já realizaram a matrícula na instituição de ensino superior e que devem cadastrar seus currículos na Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), até 30 de março. A medida também abrangerá aprovados no Prouni e no Fies, que receberão lembretes para efetuar a matrícula e, posteriormente, realizar o cadastramento na plataforma.

Bolsa e Benefícios O Pé-de-Meia Licenciaturas faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e foi criado para incentivar a formação de novos docentes e melhorar a qualidade dos cursos de licenciatura. O programa prevê o pagamento de uma bolsa mensal de R$ 1.050 aos estudantes matriculados em cursos presenciais de licenciatura que se inscreverem e forem aprovados.

Deste valor, R$ 700 poderão ser sacados mensalmente, enquanto os outros R$ 350 serão depositados como poupança, podendo ser retirados quando o professor recém-formado ingressar na rede pública de ensino, em até cinco anos após a conclusão do curso. Para 2025, o MEC disponibilizou até 12 mil bolsas, que serão pagas pela Capes.

