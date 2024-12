Ligação das avenidas Guaicurus e Gunter Hans pode diminuir viagem em até 40 minutos

Moradores e trabalhadores da região Anhanduizinho pontuam como a falta da via que ligaria a Avenida Guaicurus e Gunter Hans implica no tempo de locação e no trânsito. Os populares ainda destacam que a avenida de ligação reduziria em até 40 minutos a viagem entre um ponto a outro da cidade. Obra foi uma promessa de campanha no segundo turno da prefeita reeleita, Adriane Lopes, e tem previsão para ser iniciada no ano que vem.

A via de ligação é uma necessidade, de acordo com a população. Conforme o histórico, o último movimento em torno do assunto foi em 2022, quando a prefeitura municipal lançou licitação para contratar empresa que iria elaborar o projeto de prolongamento das avenidas. O serviço foi estimado em R$453 mil, na época.

O senhor José Dias dos Santos é dono de uma borracharia que fica quase no final da Avenida Guaicurus, próximo a rotatória das ruas Lagoa da Prata e José Carlos Silva de Almeida. Ele revela que a rotatória fica um caos no horário de pico, formando filas quilométricas de veículos. O proprietário da borracharia também acrescenta que com a implantação da Avenida, ele conseguiria mais clientes.

“Vai ser muito bom para nós, porque geralmente o tráfego da tarde congestiona muito aqui e abrindo aqui essa avenida vai desafogar o trânsito e diminuir bastante o tempo de deslocação. Além disso, os caminhões vão passar mais aqui, o que vai ser bom para mim, vai aumentar o meu serviço”, relata.

Concordando com a observação de José, Alexandre Furtado, que trabalha como frentista e mora no bairro Aero Rancho há 10 anos, conta a dificuldade para ir aos lugares, até os mais simples, como ao mercado, por conta dessa falta de acesso. Alexandre relatou ao

que costuma gastar cerca de uma hora para fazer a travessia e com essa obra ele poderia fazer em apenas 20 minutos.

“Vai ficar muito bom! Primeiramente, vai ter uma via direto aqui à avenida, perto do mercado, perto da saída da cidade fica bem melhor, vai economizar o tempo. Hoje, por exemplo, para ir ao mercado demora cerca de uma hora, agora se tivesse a avenida que seguia para lá, seria rapidinho, menos de 20 minutos já chega lá. Encurtaria muito o nosso tempo. Sinto falta de uma rua aqui, para ir para a cidade, ou pegar as outras cidades, ficaria muito mais rápido. Outra coisa, aqui é melhor não entrar nas ruazinhas, que é muito desvio. Fora o trânsito, que aliviaria se tivesse a rua aqui, invés de pegar essa rua aqui da Lagoa da Prata, pegar aqui a Guaicurus diretão”.

Analisando outra questão, o senhor Jorge de Oliveira, motorista, explica que a falta da avenida implica no tempo gasto no transporte coletivo. Além dos colegas que dirigem caminhão ou ônibus de viagem e tem que enfrentar uma rota nada eficaz, com uma logística incoerente.

“Se você mora na região das Moreninhas, assim como eu, ou em outros bairros ali mais próximos, vai ser bom, porque você ganha tempo e quilômetro. Para mim, que se eu tiver que sair para Sidrolândia ou Corumbá, em vez de eu pegar o mini anel, eu já pego Guaicurus e já vou sair lá no trevo de Sidrolândia, é muito mais viável. Vai cortar uns 20 minutos de viagem, dependendo de onde eu for, ou até mais, vai depender do trânsito também. Então uma obra assim necessária, poderiam ter feito isso há muitos anos”.

Por Inez Nazira