Homem morre em acidente com toboágua de um clube recreativo em MS

Na tarde de ontem (7), Carlos Henrique dos Santos Saravy, de 29 anos, morreu depois de bater a cabeça enquanto descia em um toboágua de um clube recreativo. O clube onde o acidente ocorreu fica localizado na BR-262, sentido Terenos/Campo Grande.

O homem teria perdido o equilíbrio ao descer o brinquedo em pé e após bater a cabeça, caiu na água. Ele estava acompanhado de uma criança, de 7 anos, mas ela não teve ferimentos.

De acordo com informações, a criança pediu ajuda para um socorrista, e um profissional que estava no local fez o procedimento de reanimação ao perceber que o homem estava sem pulso.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionado e Carlos encaminhado até à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Santa Mônica, onde foi constatado o óbito.

Consta no boletim de ocorrência, que o homem havia consumido bebidas alcoólicas antes de ir no equipamento aquático. O caso foi registrado pela Polícia Civil como ‘morte a esclarecer’ na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

