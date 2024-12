Mulher é agredida pelo namorado durante discussão em Dourados

Ontem (7), uma mulher foi até a Delegacia de Dourados para registrar um Boletim de Ocorrência contra o namorado, após ser agredida por ele.

Conforme relatado pela vítima, os dois tem um relacionamento de 7 meses, e a discussão teria começado na casa dela depois da mulher receber uma ligação de uma amiga. Neste momento, o homem teria ficado com ciúmes e agredido ela com socos e empurrão contra a parede da casa.

Devido ao impacto das agressões, a mulher caiu no chão, com muitas dores nas costas.

O caso foi registrado como violência doméstica na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

