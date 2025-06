Liderança, Inovação e Sustentabilidade: Ricardo Ayache representa a Cassems no Fórum Nacional das Autogestões em Saúde

Encontro promovido pela UNIDAS reuniu presidentes de autogestões de todo o Brasil para debater o futuro da saúde suplementar e os desafios da sustentabilidade no setor

Em um cenário marcado por instabilidades econômicas, mudanças regulatórias e demandas crescentes por inovação, o presidente da Cassems Ricardo Ayache, representou a Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul no Fórum de Presidentes da UNIDAS – Autogestão em Saúde, realizado em São Paulo, na última quinta-feira (05).

O evento, que reuniu os principais líderes de entidades de autogestão de saúde de todo o Brasil, teve como foco construir soluções sustentáveis, debater os desafios atuais e antecipar tendências que moldarão o futuro da saúde suplementar no país.

Cenário em transformação

Com base em metodologias colaborativas e grupos técnicos de discussão, o fórum promoveu diálogos sobre temas centrais para o setor: sustentabilidade econômico-financeira dos planos, aplicação de tecnologias para ampliar o cuidado, redução de custos, novas exigências regulatórias e eficiência no atendimento.

Durante sua participação, Ayache destacou o papel das autogestões como modelos sólidos e humanizados, reafirmando a missão da Cassems. “O momento exige união, estratégia e responsabilidade. Seguimos firmes no compromisso de representar a Cassems com responsabilidade, buscando sempre garantir saúde de qualidade e uma gestão eficiente”, afirmou.

Economia e saúde

Um dos momentos mais aguardados foi a palestra de Giovanni Banchetti Cordeiro, economista-chefe da Deloitte Brasil, que apresentou projeções macroeconômicas e discutiu como os próximos anos impactarão diretamente a viabilidade dos sistemas de saúde no Brasil.

Segundo Cordeiro, equilibrar inovação com sustentabilidade será o grande diferencial entre os modelos que evoluem e os que ficam para trás. “Não tenham medo da tecnologia. Não tenham medo da transformação. Mas principalmente, mantenham o olhar atento ao seu beneficiário”, alertou o economista.

A verdade conecta e inspira

A presença de Ricardo Ayache no fórum reflete o compromisso da Cassems com seus mais de 200 mil beneficiários: buscar conhecimento, antecipar cenários e construir um sistema de saúde sólido, humano e inovador.

“Cuidar da saúde exige mais do que planos. Exige visão, exige gestão e, acima de tudo, exige compromisso com o futuro”, concluiu o presidente da Cassems.

