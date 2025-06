Aegea projeta futuro do saneamento sustentável no Fórum LIDE COP30

A Aegea marcou presença no Fórum LIDE COP30, realizado entre os dias 28 e 30 de maio no Zagaia Eco Resort, em Bonito (MS). O evento reuniu líderes empresariais, especialistas e autoridades para debater o protagonismo do Brasil na agenda global de sustentabilidade.

Durante o painel “Oportunidades, Negócios e a Economia Sustentável”, o diretor-presidente da MS Pantanal, Gabriel Buim, destacou a atuação da Aegea como gestora de ativos de saneamento. A empresa opera no abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, gestão de resíduos e produção de água de reuso, sempre com foco na sustentabilidade. Gabriel Buim, diretor-presidente da MS Pantanal, enfatizou que a concessionária tem como compromisso a redução das emissões de carbono.

“Nossas iniciativas, como a criação do Viveiro Isaac de Oliveira, a parceria com o WWF para restauração de áreas degradadas e o desenvolvimento de fertilizantes orgânicos a partir do lodo das ETEs, são exemplos concretos de soluções que integram inovação, sustentabilidade e impacto positivo para a sociedade.

Buim ressaltou que 99% da energia consumida pelas operações da Aegea no estado vem de fontes renováveis, como eólica e solar e explicou ainda meta é reduzir 14 mil toneladas de CO₂ até 2025 e prevenir o lançamento de 15 toneladas de fósforo nos corpos hídricos até 2029.

Outros projetos estratégicos incluem o Viveiro Isaac de Oliveira, que já doou mais de 640 mil mudas, e o FertBio-MS, fertilizante orgânico produzido a partir do lodo das ETEs, beneficiando mais de 150 pequenos produtores rurais em Mato Grosso do Sul.

“A atuação da Aegea vai muito além da prestação de serviços. Levamos água tratada e esgotamento sanitário para milhares de pessoas, mas também devolvemos rios mais limpos, menos fósforo, menos carbono, mais dignidade e novas oportunidades para as comunidades onde atuamos”, pontuou Buim.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, também ressaltou o compromisso do Estado com desenvolvimento sustentável lembrando que essa é uma prioridade para o nosso governo. “Precisamos incentivar e ampliar práticas que gerem resultados concretos para o meio ambiente e para a população.”

A ex-ministra do Meio Ambiente, Isabella Teixeira, reforçou a importância da responsabilidade compartilhada no desenvolvimento sustentável. “Cada agente de negócio é um mobilizador, e somos, juntos, autores de um futuro sustentável.”

Jaime Verruck, Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul (SEMADESC), ressaltou a parceria firmada em 2024 com a MS Pantanal, destacando o impacto do projeto de Biofertilizantes Fertibio MS. “A união entre a Organics, Ambiental MS Pantanal e a Agraer criam soluções inovadoras que geram valor social, ambiental e econômico para Agricultores familiares no Mato Grosso do Sul, evidenciando “

A Aegea Saneamento é a maior empresa de saneamento privado do Brasil, com atuação em 15 estados e mais de 500 municípios, levando serviços essenciais de água e esgoto para mais de 31 milhões de pessoas em todo o país. No Mato Grosso do Sul, a empresa, por meio da Parceria Público-Privada (PPP) com a Sanesul executada pela Ambiental MS Pantanal , é responsável pela gestão dos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios.

Além disso, o compromisso da Aegea no estado é alcançar 98% de cobertura de rede coletora de esgoto até 2031, consolidando o MS como referência nacional em saneamento básico, com foco na universalização do atendimento, sustentabilidade ambiental e melhoria da qualidade de vida das populações atendidas.

Na capital, Campo Grande, a Aegea, por meio da concessionária Águas Guariroba, já atingiu 94% de cobertura de esgoto e 98,9% de abastecimento com água tratada, garantindo mais saúde, dignidade e desenvolvimento sustentável para a cidade.

O Fórum LIDE COP30 foi um espaço de debate sobre o papel de cada ator no desenvolvimento sustentável, abordando temas como economia circular, boas práticas empresariais e responsabilidade compartilhada. O encontro integra a agenda preparatória para a COP30, que será realizada em Belém.

