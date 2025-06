Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal são protagonistas no Fórum LIDE COP30

O saneamento básico foi um dos protagonistas do Fórum LIDE COP30, na última semana, realizado em Bonito. A Águas Guariroba e a Ambiental MS Pantanal, empresas Aegea em Mato Grosso do Sul, estiveram no centro do debate, levando a visão do saneamento como motor do desenvolvimento nas cidades.

O evento em Bonito foi uma espécie de aquecimento para a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), que será realizada em novembro no estado do Pará.

“Mostramos aqui um pouco do trabalho executado pelas empresas da Aegea nos últimos anos em Mato Grosso do Sul e esperamos levar esse tipo de exemplo também para COP30, no Pará, em novembro. Um exemplo é a iniciativa do viveiro Isaac de Oliveira, que desde 2010 já fez a doação de mais de 640 mil mudas para o estado, em algumas parcerias até com a WWF, para recuperação de áreas degradadas na Bacia do Pantanal. É uma iniciativa onde a gente vê um pouco do meio ambiente sendo recuperado”, contou o diretor-presidente da Águas Guariroba e da Ambiental MS Pantanal, Gabriel Buim.

Com a presença de grandes líderes de diversos setores no país, além dos governadores de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e do Pará, Helder Barbalho, o saneamento teve seu momento de apresentação no evento durante o painel “Oportunidades, negócios e a economia sustentável”.

O cenário do saneamento em Mato Grosso do Sul foi apresentado com mais de 1.100 quilômetros de redes de esgoto implantados nos últimos dois anos por meio da concessionária Águas Guariroba, em Campo Grande, e da Ambiental MS Pantanal, presente em 68 municípios por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com a Sanesul e o Governo do Estado.

Neste cenário, mais de 200 mil pessoas foram beneficiadas com o esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul.

“A ideia hoje da Aegea, através da Águas Guariroba e da Ambiental MS Pantanal, é trazer um panorama do saneamento em MS, e projetar o que a gente já faz em MS e o que a gente pretende fazer no estado do Pará”, completou Buim.

Em abril a Aegea venceu a disputa pela concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 99 municípios do Pará, que devem beneficiar mais de 4 milhões de pessoas. Estão previstos investimentos de R$ 15 bilhões em 40 anos de atuação da empresa no estado.

O secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verrruck, comentou também sobre a importância do saneamento no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

“Olhando para o desenvolvimento do saneamento, atingimento das metas, beneficiando a saúde da população sul-mato-grossense, e, consequentemente, também ao meio ambiente. Esse é o grande trabalho, significa melhoria na questão da saúde, melhoria nas condições de tratamento de água em Mato Grosso do Sul, que é um estado extremamente rico em recursos hídricos”.

O presidente do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), Coronel Ângelo Rabelo, comentou sobre a participação privada na tomada de decisão em prol do meio ambiente.

“Eu tenho grande respeito, principalmente pela participação da iniciativa privada nesse grande desafio que tem um impacto positivo na saúde e na qualidade de vida, mas principalmente nas questões ambientais”.

