Feijoada Solidária será realizada em junho para reforçar Campanha do Agasalho em Ponta Porã

Evento beneficente terá arrecadação destinada a ações voltadas a famílias em situação de vulnerabilidade

A 4ª edição da Feijoada Solidária já tem data definida e será realizada no dia 27 de junho, a partir das 12h, no Majestic Hall Eventos, em Ponta Porã. O anúncio ocorreu durante o lançamento da Campanha do Agasalho 2026, na última quinta-feira (17), no Parque Tecnológico Internacional.

A iniciativa é promovida pela prefeitura, por meio da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, e tem como objetivo mobilizar a população para arrecadar itens destinados a famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente no período de frio.

Em 2025, a campanha arrecadou mais de 13 mil agasalhos, com atendimento integral da rede municipal. A expectativa para este ano é ampliar o número de doações.

Durante o lançamento, a secretária municipal de Cidadania e Inclusão Social, Dilma da Silva, destacou a proposta da ação. “Mais do que eventos, essas ações representam cuidado, empatia e compromisso com o próximo. É uma mobilização que transforma solidariedade em esperança para quem mais precisa”, afirmou.

O prefeito Eduardo Campos também participou do evento. “Essa campanha demonstra a capacidade de mobilização da nossa população. Cuidar das pessoas é a nossa maior missão, e iniciativas como essa reforçam valores como solidariedade e cidadania”, declarou.

A primeira-dama Paula Consalter Campos ressaltou a importância da participação popular e afirmou que cada contribuição ajuda a fortalecer as ações sociais. A arrecadação da feijoada será destinada à Campanha do Agasalho.

A proposta é envolver a comunidade local em ações de solidariedade voltadas à assistência de pessoas em situação de vulnerabilidade.

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