Após demissão de Cida Gonçalves, Lula nomeia Márcia Lopes como nova ministra das Mulheres

Ex-ministra do Desenvolvimento Social no governo Lula, assistente social assume pasta com foco em justiça social e direitos das mulheres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou nesta segunda-feira (5) a substituição no comando do Ministério das Mulheres. Cida Gonçalves foi exonerada do cargo e, em seu lugar, assume a assistente social paranaense Márcia Lopes. A posse aconteceu durante reunião no Palácio do Planalto, e as mudanças serão publicadas em edição extra do Diário Oficial da União ainda hoje.

Márcia Lopes, que já ocupou o posto de ministra no segundo governo Lula, à frente do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2010, retorna agora ao primeiro escalão com a missão de liderar as políticas públicas voltadas para a equidade de gênero. Ela também foi secretária-executiva da mesma pasta entre 2004 e 2008 e integrou, em 2022, a equipe de transição do atual governo, no grupo de assistência social.

Em mensagem nas redes sociais, Márcia declarou ter aceitado o convite do presidente “com alegria e senso profundo de responsabilidade”. Segundo ela, o novo desafio será conduzido “com humildade, coragem e o compromisso de toda uma trajetória dedicada à justiça social, à defesa dos direitos humanos e à construção de políticas públicas que transformam vidas, especialmente a vida das mulheres neste país”.

Formada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), onde também foi professora, Márcia tem mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Ela é irmã de Gilberto de Carvalho, ex-chefe de gabinete de Lula e figura histórica do PT, atualmente à frente da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram