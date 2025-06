Lab Cassems é lançado com três unidades exclusivas para os beneficiários da Caixa dos Servidores

Ainda neste ano, serão inauguradas outras seis unidades, duas em Campo Grande, duas em Dourados e duas em Três Lagoas

A semana começou com novidade para os beneficiários da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), em Campo Grande: a inauguração do Lab Cassems, um laboratório próprio e exclusivo para os usuários do plano de saúde.

Foram entregues três unidades na capital, espalhadas estrategicamente sendo elas: Unidade Oeste, na Rua Pedro Celestino, 2506, Unidade Sul, na Rua Carajás, 55, no Jardim Leblon, e Unidade Leste, na Rua José Nogueira Vieira, 231, Tiradentes. Nos próximos meses, serão entregues mais seis unidades, duas em Campo Grande, duas em Dourados e duas em Três Lagoas. Todas as unidades seguem o padrão de qualidade Cassems e oferecem conforto e tecnologia de ponta aos servidores públicos e seus familiares. O Centro Médico e de Diagnóstico Avançado (CMDA) e a Clínica da Família da Cassems já contam com os serviços do Lab Cassems.

O diretor comercial do Biomega, laboratório parceiro da Cassems, Mauro Pereira, destaca que um dos diferenciais do atendimento do Lab Cassems é que ele é feito sem intermediários. “O beneficiário terá o atendimento direto no sistema do Lab Cassems. Não haverá um sistema intermediário. Os pacientes já estarão cadastrados no sistema e serão atendidos exclusivamente pela rede Lab Cassems”, pontua Pereira.

O Lab Cassems oferece um amplo portfólio de exames laboratoriais, que vai desde análises básicas, como hemograma, colesterol, urina e fezes, até exames de alta complexidade, incluindo genética, biologia molecular e marcadores tumorais.

Para o presidente da Caixa dos Servidores, Ricardo Ayache, com a chegada do Lab Cassems, os beneficiários do plano de saúde terão a qualidade e tecnologia aliadas à precisão de diagnóstico.

“Essa parceria da Cassems com um grande laboratório nacional, que é o Biomega, com experiência de 30 anos e mais de 900 postos de coleta em oito estados brasileiros nos traz um serviço de qualidade em análises clínicas. No Lab Cassems, nós teremos todos os exames usando tecnologia de ponta, precisão na análise e no diagnóstico. Também contamos com a maior esteira de laboratório de análises clínicas da América Latina, em uma parceria com a Abbott, que é uma multinacional de exames”, afirma Ayache.

Dagmar Gomes Ferreira, beneficiária Cassems há 11 anos, foi a primeira paciente a usar os serviços do Lab Cassems. Segundo Dagmar, a agilidade e a facilidade do atendimento foi o que mais a atraiu.

“O atendimento foi ótimo, atencioso e o pessoal está bem capacitado. A Cassems está de parabéns porque é importante ter mais agilidade e facilidade, sem a burocracia de autorização de exame. Como o laboratório está dentro da rede Cassems, vai ser mais fácil para o beneficiário”, explica a beneficiária.

Confira abaixo, lista de endereços e telefones das unidades inauguradas:

– Unidade Oeste: Rua Pedro Celestino, 2506 – Centro;

– ⁠Unidade Sul: Rua Carajás, 55 – Jardim Leblon;

– ⁠Unidade Leste: Rua José Nogueira Vieira, 231 – Tiradentes;

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h. Aos sábados, das 6h às 12h.

– Unidade Clínica da Família: Rua Pestalozzi, 234 – Miguel Couto;

– Unidade CMDA: Rua Príncipe Ranier, 48 – Royal Park.

Atendimento de segunda a sexta-feira: das 6h30 às 15h30. As duas unidades não abrem aos sábados.

Para mais informações, o beneficiário pode entrar em contato com a Central de Atendimento do Lab Cassems pelo telefone: (67) 3042-8730.

Novas unidades – Ao longo deste ano, serão inauguradas mais quatro unidades do Lab Cassems. Sendo duas em Campo Grande e mais duas em Dourados e duas em Três Lagoas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram