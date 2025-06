Fiéis se preparam para produzir tapete de mil metros na Capital

Celebração terá missa às 15h na Praça do Rádio Clube e procissão

A Solenidade de Corpus Christi, uma das mais importantes festas do calendário católico, será celebrada nesta quinta-feira, 19 de junho, em Campo Grande. A programação começa logo no início da manhã com a produção do tradicional tapete que neste ano terá mil quilômetros de comprimento, seguido pela missa solene às 15h, na Praça do Rádio Clube e da procissão pelas ruas centrais da cidade, em um testemunho público do Mistério da Eucaristia — o Sacramento do Corpo e Sangue de Jesus Cristo.

Conforme apurado por O Estado, somente o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro produzirá 26 metros de extensão do tapete e será o segundo da procissão, logo na saída da praça. A obra reúne símbolos significativos deste ano litúrgico, como o brasão do Papa Leão XIV e o do Jubileu Ordinário, com uso de aproximadamente 300 quilos de sal tingido para sua confecção.

Procissão e trajeto

A procissão terá início logo após a celebração da missa, seguindo pela Avenida Afonso Pena, em direção à rua 14 de Julho, com encerramento e bênção do Santíssimo Sacramento na Avenida Fernando Corrêa da Costa. A celebração é promovida em nível arquidiocesano e, por isso, as atividades no Santuário e demais paróquias estarão suspensas, unificando a comunidade católica em um só momento de fé e comunhão.

Durante a procissão, os fiéis caminham sobre tapetes confeccionados artesanalmente por diferentes paróquias da Capital, um gesto simbólico que remete à acolhida de Jesus em Jerusalém.

Participação das pastorais

A programação do dia começa ainda pela manhã. Às 6h será realizada uma missa no Santuário, e logo após as pastorais se reunirão para dar início à confecção do tapete na rua 13 de Maio, no trecho entre a rua 15 de Novembro e a rua 7 de Setembro.

A iniciativa mobiliza voluntários de várias comunidades, que se dedicam à preparação dos materiais e à montagem dos tapetes, em um trabalho coletivo marcado pela devoção.

Significado da celebração

Corpus Christi é celebrado 60 dias após a Páscoa, sempre na quinta-feira seguinte à festa da Santíssima Trindade, e tem como propósito principal reforçar a fé na presença real de Cristo na Eucaristia. A origem da solenidade remonta ao século XIII, instituída pelo Papa Urbano IV, por meio da bula Transiturus, em 1264.

A celebração é um convite à reflexão sobre a importância da Eucaristia na vida dos cristãos. É nela que os católicos renovam sua fé, recordando as palavras de Jesus na Última Ceia: “Este é o meu Corpo… Isto é o meu Sangue… fazei isto em memória de mim” (Mt 26,26).

A expectativa da Arquidiocese de Campo Grande é de reunir milhares de fiéis para a celebração, em um gesto público de fé, unidade e esperança.

Por Suelen Morales

