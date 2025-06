Guarda Municipal de Dourados prende dois jovens por aliciamento de menores

Na manhã desta segunda-feira (16), dois jovens de 19 anos foram presos pela Guarda Municipal de Dourados, no bairro Vila Cachoeirinha. Eles são suspeitos de aliciar adolescentes de 13 anos para encontros com conotação sexual. A prisão foi realizada após a denúncia de uma das mães das vítimas.

Segundo as informações inciais, as duas adolescentes saíram para a escola, mas não retornaram para casa. A demora preocupou uma das mães, que decidiu verificar o celular da filha e encontrou mensagens com detalhes de encontros marcados com os suspeitos.

Ao descobrir o local onde as adolescentes estavam, a mãe acionou a Guarda Municipal. Os agentes foram até o endereço indicado, confirmaram a situação e prenderam os dois rapazes em flagrante. Eles foram conduzidos à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso está sendo investigado.