Tradicional evento natalino da Capital é opção de lazer e entretenimento para sul-mato-grossenses

A tão aguardada Cidade do Natal de Campo Grande foi oficialmente inaugurada neste sábado (14), trazendo uma série de atrações que prometem encantar o público até o final do mês. Localizada nos altos da Avenida Afonso Pena, na Vila Morena, o evento oferece uma programação recheada de magia natalina, diversão para toda a família e uma gastronomia variada.

Inicialmente prevista para acontecer na sexta-feira (13), a abertura da Cidade do Natal foi adiada devido às fortes chuvas e tempestades registradas em algumas regiões da cidade. A Prefeitura de Campo Grande, visando garantir o conforto e a segurança dos visitantes, transferiu o evento para o sábado, mantendo o horário de 19h para a inauguração.

A programação, no entanto, continuou cheia de atrações especiais para toda a família. O público teve a oportunidade de prestigiar a aguardada Parada Natalina com a Família Rena, além de um show nacional para o público infantil com os famosos Patati Patatá.

A inauguração da Cidade do Natal foi marcada por uma cerimônia às 17h30, seguida de um espetáculo cheio de atrações, todas com entrada gratuita. Os visitantes puderam se encantar com a Casa do Papai Noel, o carrossel, a área kids, além de shows musicais. A tradicional Praça de Alimentação oferece uma grande variedade gastronômica, com opções para todos os gostos, como acarajé, pastéis, cachorros-quentes, bebidas, doces e salgados.

Atrações e shows

Uma das atrações mais esperadas da inauguração não foi cancelada! O tradicional caminhão iluminado da Coca-Cola, que percorreu as ruas da cidade nesta sexta-feira (13), iniciou seu trajeto no Comper Itanhangá, na Rua Joaquim Murtinho, passou pela Cidade do Natal e seguiu até a Fábrica da Coca-Cola, na Avenida Gury Marques, onde finalizou o percurso.

A Caravana Iluminada trouxe algumas novidades este ano, como uma orquestra composta por dois violinistas, um violoncelista e um trompetista. Além disso, conteúdos digitais foram projetados em LEDs, exibindo imagens em formato de lata de Coca-Cola.

O ponto alto do evento aconteceu nos Altos da Avenida Afonso Pena, onde o caminhão parou, permitindo que o público tirasse fotos com o Papai Noel e experimentasse a magia natalina de perto.

A cantora e Miss Sul-Mato-Grossense, Dany Christinne, se apresentará no próximo sábado (21) na Cidade do Natal. Para ela, o show tem um significado especial, pois sempre foi um sonho se apresentar neste evento, sendo uma das maiores tradições da cidade. Dany já havia subido ao palco da Cidade do Natal em 2019, quando fazia parte de uma banda de rock, mas como artista solo, esta será sua primeira vez.

Segundo Dany, o Natal traz uma sensação única, fazendo-a voltar à infância. “Sempre fico deslumbrada com as decorações, a magia do Natal e o brilho nos olhos das crianças”, contou a cantora, destacando a emoção e o encanto que a data proporciona, tanto para ela quanto para as famílias que celebram a festividade.

Dany revelou que preparou um show pop animado para o público da Cidade do Natal, acompanhada de sua banda. A apresentação promete ser um espetáculo vibrante, unindo músicas autorais e covers nacionais e internacionais. “Podem esperar um look bem bonito para o palco, e vamos fazer esse show ficar lembrado”, afirmou a cantora, destacando sua empolgação e os cuidados para tornar a performance inesquecível.

Além disso, Dany compartilhou que este será seu último show com a banda antes de se mudar para São Paulo no ano que vem, tornando essa apresentação ainda mais especial. “Esse show é ainda mais significativo para mim, pois marca o fim de um ciclo aqui em Campo Grande”, disse, emocionada com a despedida e com o novo capítulo que está prestes a começar.

Programação

A Praça de Alimentação da Cidade do Natal traz uma vasta gama de opções gastronômicas, com preços acessíveis a partir de R$6. O cardápio inclui desde delícias como cupim soleado com mandioca e picanha na chapa até opções mais leves, como pokes e tamakis. Além disso, há lanches variados, incluindo burgers, hot-dogs e pizzas individuais, atendendo a todos os paladares. Entre os participantes estão restaurantes como Safari, Tomahawk, Chiquinho Sorvetes, Tera Sushi, entre outros, com opções também para os veganos.

Outra atração que promete encantar a população é o tradicional City Tour de Natal. Com saídas diárias da Cidade do Natal, o tour vai levar os visitantes para percorrer os principais pontos da cidade enfeitados para a data. O passeio será realizado às 18h, 19h e 20h, entre os dias 13 e 30 de dezembro, com exceção de alguns dias específicos. Uma ótima oportunidade para quem quer viver o Natal de uma maneira ainda mais especial.

A Cidade do Natal também oferece uma programação cultural recheada de apresentações musicais. Entre os destaques estão corais e apresentações de artistas locais, como o Coral das Hosanas, o Coral Canto em Campo, o show de Erik Espíndola e o tradicional espetáculo de Ano Novo com Daran Junior e DJ BWM. A agenda promete muitas surpresas e vai garantir momentos de celebração e reflexão durante todo o mês de dezembro.

A acadêmica de Letras, Fernanda Monteiro (22), mantém a tradição de visitar a Cidade do Natal todos os anos e de participar da carreata da Coca-Cola. Este ano, ela trouxe os avós de Ivinhema para a Capital e deseja aproveitar o feriado em família.

“Sempre venho com amigos para a Cidade do Natal, assisto aos desfiles porque tenho amigos que são artistas e participam, então é uma forma de dar aquele apoio moral. Mas, este ano, queria que meus avós estivessem por perto para que eles conhecessem mais da cidade, já que é a primeira vez deles aqui. Pretendo visitar a Cidade do Natal no próximo sábado, que vai ser bem perto do feriado do dia 25”, afirma Fernanda.

Importância Cultural

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, destacou a importância do evento para a cidade e para as famílias campo-grandenses. “Estamos muito felizes em mais uma vez abrir as portas da nossa querida Cidade do Natal, um espaço que foi cuidadosamente preparado para proporcionar momentos de alegria e encantamento para todas as famílias campo-grandenses. É uma festa que envolve toda a cidade, desde a programação nos bairros até este grande evento nos altos da Avenida Afonso Pena. Além de toda a magia natalina, com a Casa do Papai Noel, a Parada Natalina e diversas atrações, também queremos oferecer momentos especiais para celebrarmos juntos o espírito de união e renovação que o Natal nos traz”, afirmou a prefeita.

A rede de perfumaria e cosméticos O Boticário também marca presença na Cidade do Natal. Com uma decoração especial e experiências exclusivas, O Boticário traz para o evento um carrossel natalino decorado com um pórtico encantado, criando um cenário perfeito para fotos e para quem deseja registrar o momento. Além disso, a marca irá distribuir brindes para aqueles que realizarem o cadastro no Clube Viva, na entrada, sem restrição de idade, permitindo que todos aproveitem a ação.

A iniciativa tem como objetivo reforçar a conexão da marca com os consumidores, proporcionando experiências que incentivam o carinho no ato de presentear, especialmente nesta época do ano. “Investir em ações regionais é essencial para materializar a narrativa que preparamos esse ano e, principalmente, para fortalecermos nossa conexão com os consumidores, que já têm a marca presente nas celebrações e nas memórias afetivas desses momentos”, destaca Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional do Grupo Boticário.

Com atrações para todas as idades, uma programação cultural diversificada, gastronomia deliciosa e um ambiente repleto de encanto, as festividades seguirão até o dia 31 de dezembro, oferecendo aos campo-grandenses e visitantes a oportunidade de celebrar o espírito natalino de forma única e inesquecível.

Amanda Ferreira