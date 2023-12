Jardim de Natal será aberto hoje na Praça da Independência em Corumbá; Confira atrações

Nesta quarta(13), o Jardim de Natal na praça da independência de Corumbá será aberto ao público nesta às 19 horas.

O local contará com diversas áreas e acessórios para fotografias. O grande presépio ficará próximo à entrada das ruas Dom Aquino e 15 de Novembro. Já a exposição dos presépios que participam do concurso e a Feira de Artesanatos estarão instalados em contêineres climatizados, para maior conforto da população.

Uma das grandes atrações, a Casa do Papai Noel estará montada em uma grande tenda vermelha neste ano. Também haverá praça de alimentação e apresentações artísticas e culturais irão acontecer no coreto do jardim.

Hoje na abertura se apresentam a banda Manoel Florêncio e os corais Bem-Te-Vi e Cidade Branca, além do aguardado Concerto de Santa Cecília.

