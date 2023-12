Governo publica licitações para nova praça e obras no Parque do Lageado em Campo Grande

O Governo de Mato Grosso do Sul prepara novas obras de infraestrutura urbana e rural que vão atender a população de seis municípios, incluindo Campo Grande, Dourados e Bonito. As licitações foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Estado (DOE-MS) de terça-feira (12).

Para a Capital, foram lançadas duas licitações. A primeira visa a construção da Praça dos Livros no bairro São Francisco, idealizada pelo vereador Ronilço Guerreiro. Nesta primeira fase, o governo estadual vai fazer a calçada da praça, com cercamento de toda a área, além de construir duas quadras, sendo uma poliesportiva e outra de vôlei de areia, ambas com alambrado.

Com 922,25 metros quadrados, o terreno onde a praça será montada fica entre as ruas Frutuoso Barbosa, Sacramento e Juiz de Fora. Uma segunda fase de construção do espaço, que será lançada futuramente, vai instalar banheiros, palco e prateleiras de livros em formato de árvore.

A outra licitação para a Capital é referente a uma obra de infraestrutura urbana no Lageado, que vai levar asfalto e drenagem para as ruas Francisca Figueiredo, Tristão dos Santos e Gaudiley Brun, além de construir uma ponte que liga o bairro à região do Jardim Centenário. Essa é a segunda vez que a licitação é lançada, pois a empresa que venceu a primeira desistiu da obra.

Outros municípios

Para o município de Corumbá, foi publicada licitação para a obra de instalação da iluminação pública ornamental, tipo LED auto geradora de energia solar, na Ponte do Passo do Lontra, na MS-184, uma região turística. Serão 38 luminárias de 100 watts.

Bonito também foi contemplado. Para a capital nacional do ecoturismo, o governo prepara o projeto executivo de engenharia para construção de uma ponte mista de aço e concreto sobre o Rio Formoso, na Rodovia do Turismo, que dá acesso a diversos balneários da cidade. Após a conclusão do projeto será lançada a obra.

Entre Dourados e Itaporã, a MS-156 será melhorada. Isso porque foi lançada a licitação para a obra de restauração de vias marginais e melhoria na segurança viária da rodovia, no trecho que vai do limite municipal de Itaporã e Dourados até o entroncamento da MS-379 (perimetral norte), com extensão aproximada de 1,70 quilômetro.

Já para Deodápolis, o governo estadual prepara a obra de infraestrutura urbana que vai levar restauração funcional do pavimento (recapeamento) para diversos bairros.

As licitações foram publicadas pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), que é autarquia que executa obras públicas no Estado, vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística). Acesse também: Em última reunião, federação de MS vai à Brasília para discutir futuro do varejo