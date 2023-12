Prefeitura de Maracaju abre concurso de decoração natalina

Vem aí uma conhecida atividade no final de ano em Maracaju, o tradicional XXVI Concurso de Decoração Natalina. O objetivo dessa ação é promover a festividade natalina e espírito de celebração, fraternidade e solidariedade.

Inscrições e Critérios

São duas categorias: residencial e comercial. As inscrições seguem até 15/12/2023, o responsável pelo imóvel deverá fazer sua inscrição na sede da Secretaria Municipal de Cultura, situada na Rua Independência, n.º 2160, Vila Juquita.

O período de julgamento será de 15 a 20 de dezembro de 2023, no horário das 19:30h às 22h; serão avaliadas através dos critérios “Criatividade e Beleza”. Os critérios são julgados segundo a Lei 1.154/97 e a Comissão Julgadora cada quesito com notas

O vencedor será aquele que alcançar a maior nota na avaliação. Todo caso omisso ao Regulamento, será resolvido pela Comissão Organizadora, levando em consideração a Lei 1.154/97 que “Dispõe sobre a realização de Concurso Público de Decoração Natalina”.

Para sanar dúvidas entre em contato pelo telefone (67) 3454-2569. A Lei e regulamentação no concurso pode ser acessado pelo link clique aqui.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.