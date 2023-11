Artesãos podem se inscrever para participar da Feira do Natal em Três Lagoas

Estão abertas as inscrições para artesãos interessados em comercializar seus produtos na Feira de Natal de Três Lagoas. A Feira acontece dos dias 01 a 03 de dezembro, no Galpão da NOB.

Os artesãos interessados tem até o dia 28 de novembro para se inscrever na Casa do Artesão. Também devem estar munidos de um comprovante de residência atualizado no nome do inscrito, além CPF e RG ou CNH.

A Casa do Artesão fica localizada na avenida Aldair Rosa de Oliveira, 470, Circular da Lagoa. Para mais informações, entre em contato por telefone (67) 2104 2469 ou WhatsApp 3929-1579 e 9295-0101. Horário: De segunda a sexta-feira – das 7h30 às 17h | Sábado – das 08h às 12h

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.