Presidente da Associação Nacional de Jornais visita redação do O Estado de MS

Presidente da ANJ (Associação Nacional de Jornais), Marcelo Urech visitou especialmente o Jornal O Estado de MS, na tarde desta sexta-feira (24), e teve uma conversa com o empresário e proprietário do portal de notícias da Capital, Jaime Valler.

De Porto Alegre (RS), Marcelo veio a Campo Grande para realizar uma palestra sobre os impactos da desinformação, durante o evento Fórum MídiaCom promovido pela Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de MS.

Como o Jornal O Estado é o único associado da ANJ em MS, Marcelo aproveitou a oportunidade de conhecer a redação, falar dos desafios da comunicação e do futuro.

“Valorizamos muito os associados e sempre tentamos trazer ideias, ouvir as preocupações, etc. Estar associado à ANJ é um sinal de prestígio, ao compartilhar a convivência com os principais jornais do Brasil, como O Globo, Folha do Estado de SP, entre outros”, avalia.

No total, a ANJ conta com 90 jornais associados. O restante da entrevista com o Presidente da ANJ você pode acompanhar na edição de aniversário de 21 anos do Jornal O Estado de MS, no dia 2 de dezembro.