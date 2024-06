Trajes de festa junina têm variação de preços de até 314% em Campo Grande

Roupa xadrez e chapéu de palha não podem faltar nas festas juninas. Pesquisa do Procon/MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), detectou variação de até 314% nos preços dos trajes típicos da temporada em lojas de Campo Grande.

Foram pesquisados oito produtos, em nove estabelecimentos, entre os dias 17 e 18 de junho. O vestido infantil, com tamanho indicado para idades entre 8 e 12 anos, representou a maior diferença: 314,58%, sendo encontrado por R$ 48 no Jardim São Conrado e R$ 199 no Centro.

Nos mesmos bairros, o chapéu infantil masculino e feminino, tamanhos 6 a 10, apresentaram preços entre R$ 9 e R$ 45, ou seja, variação de 233,33%. Por sua vez, a menor diferença entre os produtos pesquisados foi de 66,56%, referente ao chapéu de festa masculino adulto com o valor oscilando entre R$ 9 e R$ 14,99.

“É importante considerar que os preços variam conforme a região, loja, demanda e qualidade dos materiais utilizados na elaboração do produto. Portanto, indicamos aos consumidores que avaliem o custo benefício da aquisição, pesquisem e comparem a melhor oferta que se encaixe no seu orçamento”, destaca o secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti.

A pesquisa completa pode ser acessada no site do Procon/MS. Os preços podem ter sofrido alterações em decorrência das demandas de mercado e renovação de estoque.

Com Informação Comunicação Procon/MS

