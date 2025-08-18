Homem é preso suspeito de estupro, roubo e agressão contra mulher na Capital

Vítima foi encontrada em matagal com sinais de violência e relatou ter sido atacada por dois indivíduos



Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (18) em Campo Grande, suspeito de estuprar, agredir e roubar uma mulher na região do bairro Popular. O caso ocorreu após uma equipe da Polícia Militar avistar dois indivíduos em atitude suspeita durante patrulhamento.

Segundo o registro policial, ao perceber a aproximação da viatura, um dos homens correu para dentro de uma área de mata, enquanto o outro permaneceu na rua e acabou abordado. Minutos depois, os militares ouviram pedidos de socorro vindos do matagal e localizaram a vítima em estado de nervosismo, com sangramento na boca e marcas de agressão.

A mulher relatou ter sido violentada sexualmente e roubada pelos dois suspeitos, que levaram R$ 250. Ela também afirmou ter reagido, rasgando a camiseta de um dos agressores, detalhe que foi confirmado pelos policiais no momento da abordagem.

Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso será investigado. O segundo suspeito conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

