Interdição noturna altera trânsito no centro da Capital nesta quarta

Ação da Agetran bloqueia vias entre 21h e 5h para execução de serviços e orientação ao trafégo

O quadrilátero formado pela Avenida Calógeras, Avenida Mato Grosso, Avenida Afonso Pena e Rua 13 de Maio terá o trânsito bloqueado na noite desta quarta-feira (26), em Campo Grande. A interdição começa às 21h e segue até as 5h desta quinta-feira (27), segundo a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

De acordo com o órgão, a operação tem como objetivo garantir segurança a pedestres, motoristas e motociclistas durante a execução dos serviços programados, além de contribuir para a revitalização visual das vias da região central. As equipes estarão distribuídas em dez pontos, orientando os condutores para manter a fluidez do tráfego.

A intervenção marca o início de um conjunto de ações que serão estendidas a outras áreas da cidade, com foco na melhoria das condições viárias, na redução de riscos e na prevenção de sinistros de trânsito.

A Agetran recomenda que motoristas utilizem rotas alternativas e redobrem a atenção ao circular próximo ao trecho interditado durante o período dos trabalhos.

