Homem condenado a 17 anos de prisão é preso por violar tornozeleira eletrônica em Batayporã

Homem se prepara para viajar quando foi abordado e preso pelos policiais

Na manhã desta terça-feira (25), um homem de 40 anos, condenado há mais de 17 anos ao regime fechado foi preso por violar o equipamento de monitoração eletrônica em Batayporã.

O sentenciado era considerado oficialmente evadido por decisão judicial, após romper o equipamento e deixar de ser localizado pelas autoridades.

O foragido foi avistado pelos investigadores enquanto se preparava para viajar. Ele foi abordado e preso pelos policiais.

O mandado de prisão foi cumprido por policiais da Delegacia de Batayporã e o homem permanece encarcerado no local.

