Instabilidade e chuva marcam a quinta-feira em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul terá uma quinta-feira (17) marcada por instabilidade atmosférica, pancadas de chuva e temperaturas mais amenas em praticamente todas as regiões do Estado. A previsão indica céu com muitas nuvens e chuva em diferentes momentos do dia, um cenário típico de verão, porém sem o calor intenso que costuma atingir os sul-mato-grossenses.

Em Campo Grande, o dia começou com sol entre nuvens e leve serração. Durante a noite de quarta-feira, o volume de chuva registrado na Capital chegou a 17 milímetros. Para esta quinta, a previsão aponta céu nublado, possibilidade de chuva e temperaturas variando entre 22°C e 28°C, mantendo o clima abafado, mas sem extremos.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os maiores acumulados de chuva devem ocorrer nas regiões norte, leste, centro e em parte do Pantanal. Municípios como Coxim, Camapuã e Paranaíba devem ter tempo fechado ao longo do dia, com pancadas de chuva frequentes e temperaturas máximas entre 28°C e 30°C.

Na região do Pantanal e entorno, Aquidauana e Corumbá também entram no cenário de instabilidade, com risco de chuva a qualquer momento. As temperaturas nessas cidades devem alcançar máximas de aproximadamente 31°C em Aquidauana e 32°C em Corumbá.

Já no sul do Estado, o tempo segue instável, porém com temperaturas mais baixas. Em Dourados e Ponta Porã, as mínimas ficam entre 19°C e 20°C, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 28°C. Em Iguatemi, a previsão indica chuva ao longo do dia e temperaturas ainda mais amenas, com máxima de 27°C.

No leste sul-mato-grossense, Três Lagoas terá uma quinta-feira de céu nublado, com possibilidade de chuva e temperaturas variando entre 21°C e 29°C.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram