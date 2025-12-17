Operação conjunta prende quatro homens contra disk drogas em Costa Rica

Entre a última terça-feira (16) e quarta-feira a operação “Tabaca” foi deflagrada para acabar com uma associação criminosa responsável por um serviço de entrega de entorpecentes conhecido como “Tabacaria 67”.

A ação foi cumrpida pela polícias Civil e Militar em Costa Rica. A investigação teve início após denúncias e levantamentos apontarem que um indivíduo, vulgo “Tabacaria” gerenciava um sistema de entrega de drogas na região. O grupo utilizava veículos diversos (carro, moto e bicicleta) para a distribuição e contava com uma estrutura dividida em funções de armazenamento e gestão financeira.

Desde o dia 4 de dezembro – até o dia 16 – as equipes realizam monitoramento no endereço do líder do esquema e confirmaram a movimentação típica de tráfico.

Nesta quarta-feira (17), durante campana, os policiais flagraram a saída de um comparsa (V.) de um imóvel na Rua Tulipa, utilizado como depósito (conhecido no meio criminal como “guarda-roupa”). Após tentativa de fuga e descarte de material, o indivíduo foi detido com cerca de 1kg de maconha.

No depósito, as forças de segurança prenderam o líder da organização (E.) e o responsável pela guarda da droga (A.). No local, foram apreendidos cerca de 8 kg de maconha escondidos em móveis, além de balança de precisão.

A operação estendeu-se até uma conveniência local, onde foi preso um quarto envolvido (I.), suspeito de ceder o CPF e contas bancárias (via PIX) para a lavagem do dinheiro oriundo do tráfico.

A ação resultou na prisão de quatro homens e na apreensão de entorpecentes (aproximadamente 9 kg de substância análoga à maconha); um Fiat Uno utilizado nas negociações; 5 aparelhos celulares (incluindo o utilizado para o “disk drogas”) e 1 balança de precisão.

Os envolvidos responderão, conforme suas participações, pelos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro. Todos os detidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe.

A Polícia ressalta a importância da colaboração da comunidade por meio de denúncias, reafirmando o compromisso das forças de segurança em manter a ordem e combater o tráfico de substâncias ilícitas em Costa Rica.

