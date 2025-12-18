MS celebra 2025 com maioria das metas cumpridas e avanços em áreas estratégicas

Estado termina o ano com 97% das metas do plano de governo concluído

Em reunião, o governador Eduardo Riedel (PP) com os secretários estaduais e presidentes de autarquias, foi apresentado o balanço de 2025 do governo estadual. Com avaliação positiva, 88% das metas anuais firmadas para o estado foram cumpridas e 97% do plano de governo da gestão atual concluído desde sua elaboração em 2023.

O governador afirma que a marca de sua gestão é “a capacidade de fazer gestão em todas as áreas”. “Temos esta responsabilidade com a sociedade, sem deixar ninguém para trás. Sabemos do esforço, dedicação e comprometimento de toda equipe”.

“Temos muito a fazer ainda, mas estamos fazendo o melhor possível. Avançamos em muitos setores. Somos um governo com um único propósito. Este ano foi muito desafiador a todos nós, mas tivemos capacidade de união e unidade. Ano que vem será desafiador e nosso foco será no trabalho para levar resultados às pessoas”, afirma o governador.

A educação estadual mostrou avanço na área profissional, com 45% dos alunos de ensino médio da rede estadual com acesso à aulas de ensino profissionalizantes. Todas as escolas possuem equipamentos de robótica e 70% já foram reformadas.

Na área da saúde, a parceria público-privada do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) foi destaque, além da inauguração do Hospital Regional de Dourados, que acontecerá no sábado (20). O estado registra ainda a maior cobertura vacinal do país.

A segurança também apresentou melhora nos indicativos, com menos registros de homicídios, roubos e furtos. A rede de proteção às mulheres contou com o aumento de das Salas Lilás, presentes em 57 cidades e do programa Promuse (Programa Mulher Segura) em 39 municípios. Na área da proteção ambiental, os Corpos de Bombeiros somam 11 bases no Pantanal.

Em 2025 foram apresentados 299 projetos no contrato de gestão e 539 entregues. Na infraestrutura, todas as 79 cidades de Mato Grosso do Sul foram contempladas pelo programa MS Ativo e com melhoras na malha rodoviária e 74% casas no estado têm acesso a esgoto. Governo também comemora a concessão da Rota da Celulose, que qualifica a logística de uma área chave para a economia.

Na cultura, o Festival de Bonito e o Festival América do Sul foram repaginados e com foco em inclusão e sustentabilidade. A primeira edição da Bienal do Livro atraiu 45 mil visitantes e vendeu mais de 100 mil exemplares. Já o MS ao Vivo recebeu 200 mil pessoas em Campo Grande e contou com a presença de artistas regionais e nacionais.

“Muito bom celebrar os bons indicadores de cada área. Mesmo em momentos de dificuldade este cenário nos dá tranquilidade neste final de 2025. Já antevendo que ano que vem teremos mais responsabilidade, pois será o ano que vamos fechar nosso mandato, com um time competente”, complementou o vice-governador Barbosinha.

Para o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Pérez, houve avanços. “O time fez um excelente trabalho. A maioria das ações foi cumprida. Nosso objetivo é atender cada vez mais a população. Estamos terminando bem o ano do ponto de vista financeiro, gestão pública e entregas a população. Foco é manter as entregas e resultados em 2026”, concluiu.

Por Lucas Artur

