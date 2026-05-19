INSS passa a exigir biometria facial para liberar empréstimos consignados a partir desta terça-feira (19)

Novas regras de segurança para empréstimos consignados destinados a beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) entram em vigor nesta terça-feira (19). A partir de agora, aposentados e pensionistas que solicitarem esse tipo de crédito precisarão confirmar a contratação por meio de biometria facial no aplicativo ou no site Meu INSS.

O empréstimo consignado é descontado diretamente do benefício recebido pelo segurado. A exigência da chamada “anuência biométrica” foi estabelecida com o objetivo de reforçar a proteção dos cidadãos contra fraudes. A legislação também passa a proibir a contratação de consignados por telefone ou mediante procuração de terceiros.

Confira as principais mudanças:

Ao solicitar o empréstimo consignado, o beneficiário receberá a proposta no aplicativo Meu INSS com o status de “pendente de confirmação”. O segurado terá até cinco dias corridos para validar a operação por reconhecimento facial. Caso a confirmação não seja feita dentro do prazo, o contrato será cancelado automaticamente. O prazo máximo para pagamento dos empréstimos foi ampliado de 96 para 108 meses, o equivalente a nove anos. Após a contratação do crédito, o início do pagamento poderá ser adiado por até três meses.

Com informações da Agência Brasil