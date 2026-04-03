Região central terá interdições na sexta-feira santa; confira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições programadas para esta sexta-feira (3), durante as celebrações da Semana Santa, em Campo Grande. Procissões e eventos religiosos devem impactar o trânsito em diferentes regiões da cidade ao longo do dia.

A orientação é para que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização e sigam as instruções dos agentes de trânsito, garantindo a segurança dos participantes e a melhor fluidez nas vias.

Interdições programadas:

• Das 8h às 23h – Interdição na Rua Brilhante, nº 1408, no trecho entre as ruas Aporé e Iguassu, para evento religioso.

• 17h00 – Procissão da Paróquia São Franscisco de Assis com percurso pela Rua 14 de Julho, seguindo pelas ruas Dolor de Andrade e Padre João Crippa (com pausa em frente à capela), depois pela Avenida Rachid Neder, retornando pela Rua 14 de Julho ao ponto inicial.

• 18h30 – Procissão do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro com saída da Avenida Afonso Pena, passando pelas ruas Amando de Oliveira, Alexandre Farah, Paissandú e Avenida Bandeirantes, com retorno pela Rua Paissandú, Orfeu Baís e Travessa Pires de Matos até o Monumento aos Desbravadores.

Sempre que possível, a recomendação é evitar essas regiões nos horários informados e optar por rotas alternativas.