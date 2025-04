Inscrições para concurso do IFMS são prorrogadas até dia 22

São 81 vagas para os cargos de docente e técnico-administrativo de nível médio e superior. Data das provas objetivas está mantida

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) prorrogou até o dia 22 de abril (13 horas), o prazo de inscrições nos dois concursos públicos vigentes. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto AOCP, organizador dos certames.

São ofertadas 81 vagas para os cargos de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, e de Técnico-Administrativo em Educação, em diversas áreas. É possível fazer a inscrição para mais de um cargo, desde que a prova objetiva seja realizada em períodos diferentes (manhã e tarde), informação que pode ser consultada nos editais.

Edital 20/2025 | Professor

Vagas: 20, para diversas áreas

Taxa de inscrição: R$150

Seleção: provas Objetiva, Desempenho Didático e de Títulos

Edital 19/2025 | Técnico-Administrativo

Vagas: 61, para diversas áreas

Taxa de inscrição: R$80, R$100 ou R$110 (dependendo do cargo)

Seleção: prova Objetiva (Língua Portuguesa, Informática Básica, Legislação e Conhecimentos Específicos)

A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, exceto para a vaga de médico, de 20 horas por semana. Os requisitos e atribuições dos cargos podem ser consultados nos editais.

Com informações do IFMS.

