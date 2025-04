Ônibus de Corumbá passarão por testes de ampliação no horário; Confira

A AGETRAT (Agência Municipal de Trânsito de Corumbá) informou que vai testar a ampliação do horário de circulação dos ônibus em três dias estratégicos.

As datas serão dia 20 (domingo), 21 (feriado de Tiradentes) e 27 (domingo). Segundo a gestão, a inciativa de teste ocorre devido às necessidades da população.

Nessas datas, os ônibus circularão até às 22h, como forma de responder a uma demanda importante da comunidade, especialmente de quem realiza atividades nos turnos da tarde e noite.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

