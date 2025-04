Jovem é morto em escadaria perto do Porto Geral em Corumbá

Na madrugada deste sábado (19), O homem identificado como Luiz Gabriel Carvalho Teixeira, de 19 anos, foi morto a tiros em Corumbá.

O corpo de Luiz foi encontrado em uma escadeira após a Rádio Patrulha da Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo.

Segundo o site Diário Corumbaense, no local, testemunhas disseram ter visto um homem pedindo socorro. O corpo da vítima foi encontrado por volta das 5h35 numa escadaria, localizada atrás do prédio antigo do Grêmio, do lado da ladeira Cunha e Cruz, local que dá acesso ao Porto Geral.

Ainda segundo o site, uma testemunha afirmou te visto uma pessoa subindo na escadaria e jogando arma de fogo no mato, próximo a uma árvore. Ela disse que o suspeito fugiu num carro que estava com outras pessoas.

A polícia encontrou a arma do crime próximo do muro, com três munições, duas estavam intactas e uma deflagrada. O corpo foi levado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal)

O caso registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como homicídio simples.

