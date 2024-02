Em Corumbá, Academia de Música Manoel Florêncio abre inscrições para cursos de instrumentos musicais

Nesta sexta-feira(23), foram abertas 127 vagas para cursos livres de música da Academia Municipal de Música Manoel Florêncio (AMANF). As inscrições vão até 8 de março.

A idade mínima para participar varia de 7 a 11 anos, a depender do tipo do instrumento musical. Será considerada a idade completada até 1° de março deste ano. As inscrições devem ser realizadas na sede da Academia de Música, na rua Dom Aquino Corrêa, 2642 das 08h às 12 horas.

Para se inscrever são necessários: cópia dos documentos pessoais (Certidão de nascimento, RG ou CNH); cópia de comprovante de residência atualizado (caso não possua comprovante em seu nome, ou do responsável legal, apresentar cópia do comprovante de residência acompanhado de declaração manuscrita por parte do responsável); Para os menores de idade, comprovante de matrícula na rede oficial de ensino (podendo ser federal, estadual, municipal ou privada), ou comprovante de conclusão, se for o caso.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Além disso, haverá lista de espera para preenchimento em caso de desistências nos primeiros quinze dias de aulas, feita também por ordem cronológica.

Caso o interessado possua qualquer problema de saúde, é indispensável a apresentação de atestado médico liberando a participação do mesmo nas atividades da AMANF. Sem o documento, a AMANF não se responsabiliza por quaisquer incidentes.

Serão 74 vagas para o período matutino , conforme na tabela abaixo:

Já para o período da tarde, vespertino são 53 vagas, veja abaixo:

