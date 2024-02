Inscrições para auxílio transporte e bolsa universitária de Sidrolândia começam segunda-feira

A partir da segunda-feira(5) acontecem as inscrições para o Bolsa Universitária e Auxílio Transporte de Sidrolândia referentes ao 1º semestre do ano.

O anúncio dos programas de apoio aos universitários sidrolandenses ocorreu na quarta-feira(31) por meio do Diário Oficial.

Os acadêmicos devem apresentar a documentação exigida e confirmar a inscrição para os processos seletivos presencialmente na Casa da Cultura das no horário das 7h às 17h. A entrega de documentos ocorre entre os dias 5 a 9 de fevereiro, segunda a sexta-feira.

Para consultar o edital com as informações e regras, acesse aqui.

A Casa de Cultura fica localizada à Avenida Antero Lemes da Silva, Bairro Sol Nascente, anexo ao Parque Vacaria. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 3272-7400.

