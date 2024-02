Polícia Civil prende homem suspeito de estuprar jovem no interior do Estado

A Polícia Civil de Novo Horizonte do Sul, por meio do SIG (Seção de Investigações Gerais) de Ivinhema, prenderam na quinta-feira (1), um homem de 31 anos, suspeito de estuprar uma jovem de 21 anos no último sábado (27), na cidade de Novo Horizonte de Sul.

Segundo o site Ivinoticias, o suspeito teria entrado na casa da vítima armado com um revólver e, mediante grave ameaça, teria a abusado sexualmente. Após o crime, as autoridades identificaram o possível autor, um homem que havia chegado a pouco tempo no local dos fatos e estava evadido do sistema prisional, após romper a tornozeleira eletrônica.

Diante disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida pelo Poder Judiciário de Ivinhema.

Na quinta-feira, os investigadores realizaram diversas diligências onde se tinha notícias que o suspeito poderia estar homiziado, sendo realizadas incursões nas cidades de Naviraí, Itaquiraí e Eldorado, com apoio dos policiais locais.

Durante a noite, o suspeito foi capturado na cidade de Itaquiraí, oportunidade em que foi recambiado para o local dos fatos.

Ao ser interrogado, o suspeito confessou parcialmente os fatos, isso porque, em sua defesa, alegou ter praticado os atos com o consentimento da vítima. Em relação à arma de fogo, esclareceu que a perdeu durante a fuga, ainda no dia dos fatos.