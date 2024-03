Rodoviária de Aquidauana passará por reformas

O Terminal Rodoviário de Aquidauana passará por reformas. Será realizada a revitalização completa e modernização do espaço. Os processos de licitação e demais deverão ser realizados.

Na última sexta-feira(8), o prefeito odilon ribeiro viu o layout da reforma e autorizou a elaboração do projeto de engenharia e o processo de licitação da obra. Os custos serão arcados com dinheiro público do município.

O projeto de engenharia e arquitetura estão sendo em fase inicial, além dos documentos para licitação da obra, conforme informado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.

Para a reforma está previsto a troca completa do telhado, pintura geral, novas instalações elétricas e hidráulicas, retirada das infiltrações, reparos na estrutura física, reforma completa dos banheiros e dos guichês.

O espaço externo contará com jardinagem, melhor iluminação e sinalização dos ambientes. Com a reforma também será feita a adequação do sistema de segurança contra incêndio e pânico.

Leia Mais