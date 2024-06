Costa Rica apaga no primeiro tempo e perde para o Santo André no Laertão

Um primeiro tempo desastroso fez os planos do Costa Rica de buscar um lugar na zona de classificação na Série D do Campeonato Brasileiro ruírem. Neste domingo (2), o CREC recebeu o Santo André-SP e foi batido por 5 a 2, com o time paulista abrindo 4 a 0 em um intervalo de 18 minutos no primeiro tempo.

Na outra partida do dia, Pouso Alegre-MG e Água Santa-SP ficaram no 0 a 0, resultado que teria beneficiado o time sul-mato-grossense em caso de vitória. Na classificação, o Costa Rica caiu para a sexta posição, parando nos cinco pontos, sendo ultrapassado pelo Santo André, agora com seis. Água Santa é o terceiro com nove pontos e o Pouso Alegre o quarto com sete.

Gols

No Estádio Laertão, o Costa Rica até começou bem o jogo, chegando a acertar duas vezes a trave do goleiro João Gabriel, mas foi só levar o primeiro gol, aos 23 minutos, que o time desandou. Em cobrança de escanteio pela direita, o volante Lucas Oliveira subiu mais que a marcação e, de cabeça, mandou a bola para a rede do goleiro Rodolfo.

Cinco minutos depois, em um vacilo na marcação do CREC, Julio Cesar recebeu fora da area e mandou um balaço no ângulo esquerdo de Rodolfo, ampliando para 2 a 0 a vantagem do time paulista.

Bastaram mais cinco minutos para o terceiro gol sair. Em cruzamento por baixo do lateral Enzo pela esquerda, Júlio César se antecipou à marcação e desviou para marcar seu segundo gol no jogo. Aos 41, depois de lançamento longo, Alexiel ganhou a disputa pela bola já na área e rolou para João Marcos sem marcação, fazer o placar virar goleada antes do intervalo, 4 a 0.

Na volta do intervalo, o Costa Rica veio com três mudanças e foi ao ataque. Aos três minutos, Pedro José, um dos que entraram, foi lançado pela esquerda e derrubado na área pelo zagueiro Matheus. Pênalti que Baggio cobrou deslocando o goleiro, diminuindo o prejuízo.

O time de Alan george até ensaiou uma reação na reta final, com o segundo gol aos 39 minutos, de Pedro José, aproveitando cruzamento de Léo Júnior. Mas, no último lance do jogo, Dioran aproveitou um contra-ataque para retomar a goleada e fechar o placar em 5 a 2 para o Santo André.

Com informações da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul