Inscrições de blocos de ruas para o carnaval de Paranaíba estão abertas

Os interessados em inscrever um bloco de rua para o carnaval da cidade de Paranaíba têm até o dia 02 de fevereiro para realizar as inscrições.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Cultura do município localizada na Av. Durval Rodrigues Lopes, (Espelho D’água), das 8h às 12h.

Os blocos devem ter no mínimo de 30 (trinta) foliões devidamente uniformizados para cada bloco e os integrantes deverão trajar camiseta, abadá ou vestimenta exclusiva do bloco que o caracterize, priorizando a descontração.

A comissão julgadora atribuirão a cada bloco notas de 05 (cinco) a 10 (dez), sendo admitidas notas decimais apenas de 0,5 pontos cada um dos quesitos animação, fantasia ou adereço e organização.

Todos os blocos inscritos deverão desfilar no dia 09 de fevereiro de 2024, para efeito de habilitarem à eventual premiação e no dia 12 de fevereiro para desfile final e resultado.

Na premiação, o 1º lugar ganha R$ 10.000,00 (dez mil reais); o 2º lugar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o 3º lugar – R$ 3.000,00 (três mil reais).

Para saber mais informações sobre as regras, acesse o edital. Já a ficha de inscrição pode ser consultada aqui.

