Homem tenta matar ex-esposa com faca de serra em Anastácio

No último domingo, (21), a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Anastácio, efetuou a prisão em flagrante de L.P.S por tentativa de homicídio. O incidente ocorreu enquanto a vítima, que devido à sua profissão dormia em um posto de combustível junto à sua convivente, foi acordada pelo ex-marido que a chamava para ir embora.

Em resposta ao chamado, a vítima levantou-se, momento em que o agressor desferiu múltiplos golpes com uma faca de serra, atingindo o braço, testa, queixo e perfurando o tórax, antes de fugir do local. A vítima foi prontamente socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ao tomar ciência do ocorrido, a Delegacia de Anastácio iniciou imediatamente uma investigação para localizar o autor, sendo ele encontrado na residência da ex-esposa. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial de Anastácio para as providências legais necessárias.

Serviço:

Em caso de denúncia, ligue 180 para a Central de Atendimento à Mulher – a qual presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.

O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher.

O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países.

Com informações da Depac

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: