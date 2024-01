MS recebe alerta para chuvas intensas e meteorologistas apontam semana chuvosa

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso iniciando de chuvas intensas, com volume entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h em Mato Grosso do Sul até 10h de terça-feira (22).

Entretanto, o Cemtec também divulgou a tendencia do clima para os próximos dias da semana no Estado. Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, Bolívia e Mato Grosso do Sul.

Além disso, a passagem de cavados favorecem o aumento de nuvens e formação de chuvas. Destaca-se que podem ocorrer acumulados de chuva significativos, acima de 50 mm/24 horas, com destaque para as regiões centro-sul e leste/nordeste do estado.

Esperam-se temperaturas mínimas entre 20-21°C e máximas de até 27°C nas regiões sul e leste. Para as regiões norte e bolsão, mínimas entre 21-24°C e máximas de até 31°C. Para as regiões pantaneira e sudoeste, mínimas entre 23-26°C e máximas de até 32°C. E na capital, são esperadas mínimas entre 22-23°C e máximas de até 29°C.

Quarta (24) e Quinta-Feira (25): Nestes dias, a previsão indica sol com variação de nebulosidade. Porém, ainda há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada, e pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões norte e noroeste do Estado e com maior probabilidade na quarta-feira.

Nestes dias, as temperaturas ficarão um pouco mais amenas, com mínimas que podem atingir os 16-17°C. São previstas temperaturas mínimas entre 17-21°C e máximas de até 29°C nas regiões sul, bolsão e leste.

Para a região norte, mínimas entre 21-22°C e máximas de até 32°C. Para as regiões pantaneira e sudoeste, mínimas entre 23-24°C e máximas de até 35°C. E em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20-21°C e máximas de até 28°C.

A direção dos ventos varia entre o quadrante sul e leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Confira mais notícias na edição impressa do jornal O Estado de MS.

Acessa as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram