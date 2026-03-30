Inscrições abertas para o Clube de Ciências do Bioparque Pantanal

Estudantes do Ensino Fundamental II e Médio de MS podem se inscrever online

O Clube de Ciências do Bioparque Pantanal está com inscrições abertas para sua quarta edição, voltada a estudantes do Ensino Fundamental II e Médio de escolas públicas e particulares de Mato Grosso do Sul. As inscrições são exclusivamente online, e os interessados devem se atentar a todos os critérios do edital, pois projetos que não cumprirem as regras podem ser desclassificados.

Nesta edição, o programa traz três modalidades de participação:

Continuidade ou nova proposta de escolas parceiras – 4 vagas; para escolas que participaram da edição anterior ou querem submeter projetos novos, mantendo a parceria com o Bioparque.

Participação em projetos institucionais do Bioparque – 2 vagas; os estudantes podem integrar iniciativas já estruturadas, em duas temáticas: “Inovação, tecnologia, conservação, bioprospecção e bioeconomia” e “Sociedade, turismo, cultura, ambiente e desenvolvimento local”.

Ingresso regular – 10 vagas; para novas escolas que desejam apresentar projetos inéditos.

Os projetos devem ser elaborados em grupos de 3 a 5 estudantes, com supervisão de professores-orientadores, e submetidos via formulário eletrônico. É fundamental que os candidatos leiam o edital completo completo, sigam todos os critérios de cada modalidade e fiquem atentos aos prazos, para garantir que a inscrição seja válida.

O programa tem duração de seis meses e exige que os grupos produzam um resultado final que reflita a pesquisa realizada. Temas como sustentabilidade ambiental, inovação, questões sociais e práticas educacionais são incentivados, sempre conectando o aprendizado à vivência e ao contexto do Bioparque Pantanal.

Segundo a coordenadora do Clube de Ciências, Thuany Valadares, o projeto transforma os estudantes: “Eles não apenas ampliam seus conhecimentos científicos, como também desenvolvem autonomia, liderança e trabalho em equipe. Muitos chegam tímidos e, ao longo do projeto, aprendem a questionar, investigar e se expressar com segurança.”

Todos os interessados devem consultar o edital, conferir regras, critérios, prazos e modalidades antes de enviar suas propostas, garantindo que o projeto atenda às exigências e evitando a desclassificação.

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