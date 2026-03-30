Capital registra 112 mil buracos tapados no primeiro trimestre

Março manteve média superior a 1,8 mil reparos por dia; vias de maior movimento tiveram prioridade

Campo Grande teve 112.197 buracos tapados entre janeiro e março deste ano, conforme balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). O volume corresponde às ações de manutenção realizadas em diferentes regiões da cidade no primeiro trimestre.

Os números detalhados indicam 34.854 reparos em janeiro, 38.082 em fevereiro e 39.261 em março, até o dia 28. Nos períodos de estiagem, o ritmo chegou a cerca de 2 mil buracos fechados por dia. Em março, a média ficou acima de 1.800 intervenções diárias.

Segundo a Sisep, o cronograma de trabalho prioriza inicialmente as vias de maior fluxo de veículos. Na sequência, as equipes atuam nos acessos aos bairros e, por fim, nas ruas internas.

A secretaria informou que o serviço segue critérios técnicos para aumentar a durabilidade do reparo. A aplicação do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), utilizado na recomposição do asfalto, deve ocorrer em temperaturas entre 110 °C e 177 °C, o que pode impedir a execução durante períodos chuvosos.

Os trabalhos são acompanhados por fiscais da pasta.

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