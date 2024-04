Inscrições abertas para ginástica acrobática e demais oficinas com vagas remanescentes em Maracaju

A Prefeitura de Maracaju por meio da Secretaria Municipal de Cultura vem a público informar a abertura de uma nova oficina gratuita, trata-se de ginástica acrobática.

A oficina é ambos os sexos, a partir de 12 anos e os documentos para matrícula são: Cópia da Certidão de Nascimento, Cartão do SUS e Comprovante de Residência.

Período de matrículas de 12 a 19 de abril na Secretaria de Cultura, localizada na Rua da Independência, 2160 Vila Juquita (antigo Mercado Pradence) de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17h00 horas.

SOBRE A GINÁSTICA ACROBÁTICA

A ginástica acrobática consiste na execução de exercícios sem a utilização de aparelhos. Para a realização dessa modalidade, os atletas precisam ter controle corporal, equilíbrio, força e flexibilidade.

A Secretaria Municipal de Cultura informa que ainda há vagas disponíveis nas seguintes oficinas:

Segunda-feira

Manhã

Banda: 07:00h às 08:00h

Violino: 8:00h às 9:00h

Ginástica AC: 9:00h às 10:30h

Tarde

Banda: 13:00h às 14:00h

Violino: 14:00h às 15:00h

Ginástica AC: 17:00h às 18:30h

Capoeira: 18:30h às 19:30h

Terça-feira

Manhã

Banda: 07:00h às 08:20h

Violino: 8:20h

Tarde

Banda: 13:00h às 15:00h

Violino: 14:00h às 15:00h

Quarta-feira

Manhã

Banda: 07:00h às 09:00h

Ginástica AC: 8:30h às 10:00h

Tarde

Banda: 13:30h às 16:00h

Ginástica AC: 17:00h às 18:30h

Capoeira: 18:30h às 19:30h

Quinta-feira

Manhã

Banda: 07:00h às 10:00h

Tarde

Bateria: 13:00h às 17:00h

Banda: 13:00h às 16:00h

Sexta-feira

Manhã

Banda: 7:00h às 8:00h

Flauta: 8:00h às 9:00h

Capoeira: 9:30h às 10:30h

Tarde

Violão: 15:00h às 16:00h

Banda: 13:00h às 15:00h

Flauta: 14:00h às 15:00h

Capoeira: 16:00h às 17:00h

IDADES

Banda: de 8 a 18 anos/ Capoeira: de 4 a 18 anos/ Flautas: de 8 a 18 anos / Violão: de 10 a 18 anos / Violino: de 10 a 18 anos / Ginástica acrobática: de 12 a 18 anos

