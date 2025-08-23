Damares Alves pede que Lula, Dilma e Temer sejam convidados a depor na CPMI do INSS

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) protocolou neste sábado (23) pedidos na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para que os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB) sejam convidados a prestar depoimento.

De acordo com a parlamentar, existem “indícios” de que descontos ilegais realizados por entidades associativas em benefícios de aposentados e pensionistas tiveram início ainda nos primeiros mandatos de Lula, seguiram nos governos Dilma e Temer e se intensificaram no atual governo.

Como se trata de convites, caso os requerimentos sejam aprovados, as autoridades não terão obrigação de comparecer.

A assessoria de Damares informou ao SBT News que a senadora também defende que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja ouvido pela CPMI. No entanto, segundo a equipe, ela não apresentou requerimento neste sábado porque já existem pedidos nesse sentido em tramitação.

Contexto

A CPMI investiga suspeitas de fraudes em aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os trabalhos apuram especialmente os chamados descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, apontados como resultado da atuação de associações e entidades que, supostamente, se aproveitavam da fragilidade dos segurados.

Com informações do SBT News

