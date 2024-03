Inmet emite alerta de chuvas intensas em 28 municípios do MS

Neste sábado (30), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta amarelo para algumas partes do Estado do Mato Grosso do Sul. O alerta indica perigo potencial de chuvas intensas, válido desde sábado até as 10h de domingo (31).

Existe um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e galhos, alagamentos e descargas elétricas.

De acordo com informações do Inmet, há chances de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

A seguir, veja quais são os municípios que podem ser afetados pelas chuvas intensas:

Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Ladário, Miranda, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

