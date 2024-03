Confira a agenda esportiva de Três Lagoas para este fim de semana

Neste fim de semana em Três Lagoas acontecem comeptições de futebol; Confira detalhes:

COPA DAS COMUNIDADES

Chea ao fim a Copa das Comunidades, no fim de semna acontece a final da 5ª edição. Renyer Som e Bela Vista vão disputar o título e a briga pelo terceiro lugar será entre, Associação dos Baianos e União São João. Os jogos começarão a partir das 07h40, na Arena dos Atletas.

Dia 31 (domingo)

Local: Arena dos Atletas

Endereço: Rua Manoel de Faria Duque S/N – Jardim Maristela

07h40 – Disputa do 3º lugar – Associação dos Baianos X União São João

08h40 – Final – Renyer Som e Bela Vista

CAMPEONATO VARZEANO

Começa neste sábado, 30 de março, mais uma edição da Copa Municipal de Futebol Varzeano, edição 2024, com jogos realizados no Estádio Benedito Soares da Mota “Madrugadão”. Neste sábado será a cerimônia de abertura e rodada com jogo único:

Dia 30 (sábado)

Local: Madrugadão

Endereço: Rua Augusto Corrêa da Costa, nº 3115 – Jardim Alvorada

19h00 – EC Vila Real X MAC

CAMPEONATO AMADOR

A Copa Municipal de Futebol Amador, edição 2024, inicia também neste sábado, 30 de março. Com jogos no “Madrugadão”. Haverá também cerimonia e partida única:

Dia 30 (sábado)

Local: Madrugadão

Endereço: Rua Augusto Corrêa da Costa, nº 3115 – Jardim Alvorada

20h20 – COMERCIAL EC / MERCADO NOSSA CASA FC X PIONONENSE EC – PEC M

