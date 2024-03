Tempo em Mato Grosso do Sul segue instável e com grandes variações nas regiões do Estado

O final de semana em Mato Grosso do Sul reserva uma mistura de condições climáticas para sábado (30) e domingo (31), com variações de tempo em diferentes regiões do Estado, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), orgão vinculado à Semadesc.

No sábado, as condições meteorológicas tendem a se manter estáveis em grande parte do território sul-mato-grossense. Nas regiões centro-norte, nordeste, leste e Bolsão, prevê-se continuidade das chuvas, com possibilidade de intensidade fraca a moderada.

Essas áreas já têm registrado precipitações nos dias anteriores, e a presença de uma fraca Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) contribui para a manutenção dessas instabilidades. Por outro lado, nas regiões sul, sudoeste e sudeste, espera-se um tempo mais firme, com aberturas de sol e pouca nebulosidade.

Apesar disso, não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, especialmente durante o período da tarde e noite, devido ao aquecimento diurno. As temperaturas devem variar conforme as diferentes regiões do Estado, mantendo-se dentro da média esperada.

Regiões sul, sudeste e leste: mínima de 18°C e máxima de 32°C

Regiões sudoeste e pantaneira: mínima de 23°C e máxima de 35°C

Regiões norte e Bolsão: mínima 21°C e máxima de 30°C

Campo Grande: mínimas de 20°C e máxima de 29°C

Domingo

Para o domingo, há uma mudança no panorama meteorológico, com previsão de instabilidades em praticamente todo o Estado. Espera-se a chegada de chuvas de intensidade fraca a moderada em diversas áreas, acompanhadas de possíveis tempestades, principalmente nas regiões sul, sudeste, sudoeste, central e pantaneira.

Essas instabilidades atmosféricas são resultado da aproximação e deslocamento de um cavado, aliadas ao transporte de umidade. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai contribui para a formação de nebulosidade e chuvas em Mato Grosso do Sul.

As temperaturas devem permanecer dentro da média para a época do ano, com variações conforme as diferentes regiões do Estado. Portanto, para quem planeja atividades ao ar livre ou deslocamentos durante o final de semana, é importante estar atento às atualizações meteorológicas locais e tomar precauções adequadas de acordo com as condições climáticas esperadas em cada região de Mato Grosso do Sul.

Regiões sul, sudeste e leste: mínima de 20°C e máxima de 33°C

Regiões sudoeste e pantaneira: mínima de 23°C e máxima de 33°C

Regiões norte e Bolsão: mínima e 21°C e máxima de 32°C

Campo Grande: mínima de 21°C e máxima de 30°C

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.