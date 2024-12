Inmet coloca cidades de MS sob alerta de perigo para tempestades

As tempestades e chuvas podem aocorrer entre esta segunda e terça-feira

Nesta segunda-feira(30), o INMET divulgou um alerta para tempestades que abrange o município de Mato Grosso do Sul. O alerta laranja vale deste às 10h desta segunda até às 10h de domingo(31) e indica perigo, o que exige cuidados.

A região afetada é o Centro Norte de Mato Grosso do Sul, mais especificamente as cidades de: Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes e Sonora.

A metereologia indica que ocorrem chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O Inmet também deixa alguma srecomendações:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Com informações do Inmet.