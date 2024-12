Cidade do Natal encerra dia 31 com samba de Daran Junior e DJ BWM na virada do ano

A Cidade do Natal, em Campo Grande, promete um encerramento memorável para a virada de 2024 para 2025, repleto de atrações para toda a família.

O evento contará com muito samba e alegria, com início às 19h30, trazendo o show do músico Daran Junior. Às 21h, o público poderá assistir ao último desfile da Parada Natalina, com a participação especial da família Rena. A partir das 22h30, o DJ BWM assume o comando da pista, animando os presentes com os maiores sucessos até a chegada do Ano Novo. Além disso, uma queima de fogos silenciosos garantirá a magia da celebração.

A programação cultural da Cidade do Natal, que neste ano leva o tema “Natal em CG é Feito pra Você”, promovida pela Prefeitura de Campo Grande, teve início no dia 13 de dezembro e já recebeu milhares de visitantes, tanto da cidade quanto de outras regiões do Brasil.

As festividades deste ano transformaram a Cidade do Natal em um verdadeiro espaço mágico, com atividades para todas as idades e momentos inesquecíveis.

As crianças têm diversão garantida na Área Kids, que oferece opções como: Escorregador e brinquedos infláveis; Piscina de bolinhas; Espaços para atividades artísticas, como desenho e pintura. O carrossel, uma parceria especial com O Boticário, é um dos destaques, proporcionando momentos encantadores para os pequenos e suas famílias.

A Cidade do Natal também é um ponto de valorização da cultura local, com artesãos expondo trabalhos temáticos e uma diversificada praça de alimentação, que reúne sabores típicos da região a preços acessíveis, a partir de R$ 6.

Outro destaque é o presépio, que resgata o significado tradicional do Natal, convidando as famílias à reflexão e celebração em um ambiente acolhedor.

A Cidade do Natal abre diariamente às 17h30 e a programação especial se encerra nesta terça, dia 31 de dezembro, com as atrações da virada.

Programação – 31 de dezembro (terça-feira):

Das 19h30 às 20h30 – Show de Daran Junior;

Das 21h00 às 22h – Desfile da Parada Natalina;

Das 22h30 às 00h– DJ BWM com a festa de Réveillon.

Por Prefeitura

