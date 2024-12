Viagem interativa pelo mundo da energia elétrica é uma das atrações da Cidade do Natal

Atração funciona até nesta terça-feira, quando serão encerradas atividades nos Altos da Afonso Pena

Uma viagem interativa pelo mundo da energia elétrica e o melhor: totalmente gratuita. A Unidade Móvel Educacional da Energisa está na Cidade do Natal, com média de 170 visitas diárias e, até terça-feira (31), é possível fazer uma verdadeira imersão neste mundo.

Além de conhecer um pouco mais sobre a energia elétrica, com diversas experiências, ainda tem dicas de economia e segurança. A Unidade Móvel da Energisa está localizada próxima ao palco e de portas abertas para toda a família, inclusive com distribuição de gibis para as crianças.

A Unidade Móvel faz parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa, que segue as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

A Cidade do Natal é uma realização da Prefeitura de Campo Grande, com o apoio de diversos parceiros, entre eles a Energisa. A programação oferece uma experiência completa para os visitantes. Na Casa do Papai Noel, é possível vivenciar o encanto natalino, e a tradicional Parada Natalina, com a presença da Família Rena, já se consolidou como uma das principais atrações. Além disso, a Cidade do Natal conta com shows musicais, garantindo diversão e entretenimento para públicos de todas as idades.

