Três são presos por transportarem 3 toneladas de maconha escondida em carga de ração bovina em Dourados

Na madrugada da última segunda-feira (11) um caminhão com 3.280 kg de maconha escondida em cargas de ração bovina foi apreendido em Dourados.

A o crime chegou até a polícia por meio de denúnica dizendo que um caminhão estaria realizando o transporte de entorpecentes dissimulada em meio a uma carga de ração bovina.

A apreensão

A equipe foi até o local do suposto carregamento e acompanhou o veículo que efetuava o carregamento da ração em uma empresa de Dourados.

Posteriormente, o motorista do caminhão foi conduzido por outro indivíduo que dirigia um veículo Fiat/Mobi preto. O monitoramento continuou até que o caminhão foi guiado até um barracão, seguido veículo, onde o motorista conduziu o caminhão para dentro do barracão, entrou no carro e tomou rumo ignorado.

Nesse momento, o barracão foi fechado e a equipe permaneceu em campana.

Por volta das 17h, observando três indivíduos saindo do barracão e acreditando que o carregamento de drogas estava em andamento, a equipe encerrou a campana e realizou a abordagem. De imediato, um dos abordados relatou que os três haviam sido contratados para o carregamento das drogas. A equipe então adentrou o barracão, localizado na Rua Cândido, Vila Guarani, e localizou um caminhão, contendo grande quantidade de drogas ocultas embaixo da carga de ração bovina.

Nesta ocasião, três indivíduos foram capturados: R.A.M.B. (28 anos), N.S.C. (29 anos) e M.A.D.S. (41 anos).

O motorista do caminhão e o motorista do Fiat/Mobi também foram identificados. Com o apoio da PRF, e com base nas características físicas e na qualificação dos ocupantes do veículo, E.G. (61 anos) e L.G. (58 anos) foram interceptados e capturados na base da PRF em Amandina, Ivinhema, enquanto tentavam fugir para o estado de São Paulo.

A apreensão aconteceu por meio da mDelegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira – DEFRON, no âmbito da Operação Protetor.

