Sem exigir experiência, JBS oferece 263 vagas de trabalho em MS

A JBS está com 263 vagas de emprego abertas em Mato Grosso do Sul, distribuídas entre os municípios de Dourados e Nova Andradina. As oportunidades contemplam diferentes funções e incluem vagas para o programa Evoluir, voltado a jovens aprendizes.

Em Dourados, a unidade da Seara concentra a maior parte das contratações, com 220 vagas para operador de produção. Para o cargo, não é exigida experiência anterior. Os interessados devem comparecer presencialmente à unidade, localizada no km 6 da BR-163, onde as entrevistas são realizadas às segundas, terças e quartas-feiras, a partir das 7h.

Para Nova Andradina, a unidade da Friboi oferece 43 vagas. São 19 oportunidades para operador de produção e 11 para o programa Evoluir, destinado a jovens com idade entre 18 e 23 anos. Também há cinco vagas para refilador e cinco para desossador, funções que exigem experiência comprovada, além de três vagas para operador de máquinas.

Os candidatos interessados nas vagas de Nova Andradina podem encaminhar o currículo para o e-mail deiglys.nascimento@friboi.com.br ou pelo WhatsApp (67) 98178-0413.

Para participar do processo seletivo, em todas as vagas, é necessário ter idade mínima de 18 anos. As contratações seguem o regime CLT, com todos os benefícios previstos pela categoria.

Profissionais que desejarem integrar o banco de talentos da JBS, com oportunidades em todo o país, também podem se cadastrar pelo www.jbs.com.br/carreiras.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram